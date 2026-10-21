23,794.81
-72.93
(-0.31%)
3,720.99
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4,125.53
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21/10/2026 09:05
美匯指數報101.777，美國9月新屋動工按月跌5.2%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.777
|101.701
|0.076
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.34/38
|158.28/32
|158.15/19
|歐元/美元
|1.1226/30
|1.1226/30
|1.1237/41
|英鎊/美元
|1.3373/77
|1.3372/76
|1.3378/82
|美元/瑞郎
|0.8256/60
|0.8254/58
|0.8245/49
|美元/加元
|1.4061/65
|1.4064/68
|1.4059/63
|澳元/美元
|0.7011/15
|0.7007/11
|0.7002/06
|紐元/美元
|0.5677/81
|0.5675/79
|0.5684/88
|美元/人民幣
|6.6779/83
|6.6787/91
|6.6781/85
|美元/港元
|7.8476/80
|7.8481/85
|7.8487/91
上述報價只供參考用