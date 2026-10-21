21/10/2026 08:32

【外圍經濟】美國9月新屋動工跌5.2%，按揭利率高企拖累樓市

《經濟通通訊社21日專訊》美國商務部公布，9月新屋動工按月下跌5.2%，以年率計為122.1萬間，低於市場預期的130.5萬間；8月數據為127.5萬間，按月跌2.6%。按年計，新屋動工量下跌7.4%。



建築許可方面，9月按月減少0.2%，以年率計為140萬間，略高於市場預期的139.5萬間，但低於8月修訂後的140.3萬間，按年則下跌3%。



分項數據顯示，佔整體住宅建築大部分的單戶住宅新屋動工按月跌4.6%，至年率85.9萬間；單戶住宅建築許可亦下跌4%，至84.5萬間。



美國30年期固定按揭利率上周升至7.4%，創近三年高位，加上建築材料及勞工成本上升，令住宅需求及發展商開工意欲受壓。新屋動工疲弱或反映住宅投資再度面臨下行壓力。(kk)