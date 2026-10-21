21/10/2026 15:48

【外圍經濟】英國公共債務首破3萬億英鎊，4月至9月財政赤字為978億英鎊

《經濟通通訊社21日專訊》英國財相賀理安下周三（28日）將發表他上任以來首份財政預算。在這前夕，國家統計局公布，截至9月底的英國政府公共債務總額首次突破3萬億英鎊。



而在9月，英國政府借款額達245.2億英鎊，比去年同期增加18億英鎊，亦比英國預算責任辦公室(OCBR)此前估算的多19億英鎊。債務利息支出是推高借款額的因素之一。



在2026/27財年的4月至9月這6個月內，財政赤字為978億英鎊，較上年同期減少了44億英鎊，但仍高於OCBR在伊朗衝突爆發前所預計的918億英鎊。分析認為，這凸顯了賀理安在制訂預算案面臨的挑戰。(yc)