21/10/2026 08:30

【開市Ｇｏ】法債風險恐變歐債危機，美伊談判落空，寧王盈利遜預期

【要聞盤點】



1、美股周二（20日）個別發展，道指升逾500點。企業業績理想，加上油價從逾5個月高位回落，帶動市場情緒改善；不過，投資者仍關注人工智能相關企業的投資成本及盈利前景，科技股表現參差。道指曾升逾700點，日內保持升勢，收市升529.85點，或1.02%，報52495.88點；標指升21.84點，或0.28%，報7712.57點；納指收市微跌6.07點，或0.02%，報26424.82點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報65317.5點，低開15點。



2、伊朗總統等多位該國高官表示，若美國不採取建立信任措施，德黑蘭不會與華府談判；卡塔爾與巴基斯坦據報提出新方案以推動結束伊朗戰爭，惟有知情外交官指，協議即將達成的報道並不準確。



3、國際能源署(IEA)署長比羅爾表示，若市場有需要，IEA已準備好協調成員國進一步釋放緊急石油儲備，並正加快執行3月承諾的計劃，包括盡快投放逾2000萬桶柴油。



4、法德10年期國債息差周二擴至約153基點，創2012年以來首次收市突破150基點；富蘭克林鄧普頓警告，法債若持續遭拋售，恐演變為比上次更嚴重的歐債危機2.0。



5、中國成立由中央政府直接管理的國家數據集團，相關人士指此舉有助顯著提升數據資源配置效率，加快構建全國一體化數據市場。



6、在海外債市動盪之際，上月境外機構連續第五個月增持中國國債，增持幅度創今年5月以來最大。



7、中國9月銀行代客涉外淨結匯創年內次高，當月遠期結匯簽約額亦錄得2022年3月以來最高水平。



8、SpaceX(US.SPCX)第三季收入按年大增161%至145.75億美元，淨利潤轉盈錄44億美元，勝預期；人工智能及超級智能業務成為主要增長動力，期內收入達75.6億美元，按年增逾8倍；行政總裁馬斯克透露，已成立特別委員會研究與特斯拉的潛在合併事宜。



9、據報AI巨頭Anthropic上半財年淨虧損807億美元，當中720億美元主要源於可轉換票據等金融工具的會計費用；公司未來數年或需再投資7500億美元採購算力。



10、高通(US.QCOM)計劃於全球實施以績效為導向的裁員，11月起通知受影響員工；行政總裁阿蒙表示，此舉旨在建立更強的績效文化並處理持續未達標的情況。



11、銅鑼灣波斯富街地舖獲日本名牌二手店以月租40萬元承租，為近年首錄長租；該物業曾為本港呎價「舖王」，高峰期月租達179萬元，現較高峰期跌近8成。





【焦點股】



寧德時代(03750)

- 首三季盈利645億人幣升32%遜預期，收入增56%同遜預期



中國移動(00941)

- 第三季盈利273億人幣跌12%，首三季盈利跌近8%

- 第三季淨增移動客301萬戶按年跌近25%，淨增移動客升95%



瀾起科技(06809)

- 料第三季賺最多13億人幣升1.7倍，收入升46%



AI大模型概念：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、商湯(00020)

- 據報Anthropic上半年淨虧損807億美元



騰訊(00700)、阿里(09988)

- 據報字節跳動、阿里巴巴和騰訊已總計訂購價值約350億美元的英偉達晶片



大族數控(03200)

- 第三季純利近6億人幣升1.6倍，首三季純利升2倍



秦港股份(03369)

- 意向新股加現金向控股股東購4間經營港口公司股權，A股今停牌



中船防務(00317)

- 首三季度新接訂單358億人幣，比計劃全年承接額多逾1倍



天岳先進(02631)

- 第三季虧轉賺8583萬人幣，首三季盈利升23倍



禮邦醫藥(09637)

- 將斥不超過1億元購回H股，供註銷或庫存



和黃醫藥(00013)

- 實體瘤療法KRAS-EGFR完成海外許可協議，收益近13億美元





【油金報價】



紐約期油上升0.63%，報98.44美元/桶



布蘭特期油上升0.63%，報109.48美元/桶



黃金現貨下跌0.22%，報4116.27美元/盎司



黃金期貨下跌0.20%，報4134.30美元/盎司