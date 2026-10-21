21/10/2026 15:56

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 埃森哲報告：香港企業對AI期望高，僅12%項目大規模落地

▷ 調查九行業150位管理層，3%企業AI融入核心策略

▷ 香港具備制度及市場條件，企業面臨營運模式挑戰

《經濟通通訊社21日專訊》埃森哲(US.ACN)首次發布《2026香港AI指數-成就企業AI優勢》報告，揭示香港企業對AI可創造的業務價值期望甚高，但只有少數AI投資項目實現大規模落地，反映企業尚未充分將投資轉化為實際業務價值。*要全面應用AI，必須跳出單一技術項目框架*研究顯示，受訪香港企業管理層預期，未來18個月內，規模化應用生成式AI有望帶動生產力及收入分別提升15%和14%，同時令營運成本降低11%。然而，港企的AI發展雄心與落地成效之間仍有明顯落差，目前僅12%的策略性生成式AI項目真正達到規模化應用。埃森哲全球副總裁、大中華區主席朱虹表示，隨著中國企業正全面加快AI應用，如何透過AI推動經濟高質量增長已成為關鍵議題。對企業而言，下一步是要由「產生影響」走向「價值創造」。要全面應用AI，必須跳出單一技術項目的框架，從整體企業轉型的角度作系統性規劃。企業管理層需要訂立清晰的策略，員工亦要廣泛參與，同時全面提升技術基礎、業務流程、組織架構及管治機制。本次研究覆蓋香港九個行業，訪問了150位企業管理層。報告發現，香港企業在策略、技術、流程及組織等方面的準備程度有待提升：只有3%的企業已將AI和數據全面融入核心業務策略；僅1%已將代理式AI整合至不同職能。此外，只有19%的港企認為重塑流程和系統對AI規模化至關重要，並只有26%計劃重新設計職位及職責。*香港具備推動AI增長有利條件*埃森哲大中華區香港地區總裁哈億輝表示，香港具備推動AI增長的有利條件，既有穩健的制度和成熟的資本市場，亦同時連接內地AI生態與全球創新網絡。這項獨特優勢，是港企由「超級聯繫人」邁向「超級增值人」的重要基礎。企業應在試點項目的基礎上，盡快將AI融入到企業整個營運流程，以應對勞動力減少、生產力增長放緩等挑戰，並把握「AI+」倡議帶來的機遇，將技術投入轉化為實際競爭優勢。研究提及，港企對提升AI能力抱有很高期望：未來18個月內，預期具備較高水平大語言模型營運能力的企業比例將由3%大幅增至47%，數據管理及治理能力達較高水平的企業比例也將由24%躍升至91%。同時，港企亦清楚意識到規模化應用AI所面對的障礙：45%的受訪企業預期，現有營運模式或會限制AI提升生產力的成效；有41%則視缺乏靈活性的舊有基礎設施為整合AI的主要挑戰。同時，部分領先企業已具備較高的AI能力，並持續將AI融入到策略、營運和價值創造。研究發現，領先企業已有22%的策略性AI投資達到規模化應用，而其數據及AI投資回報超出預期的機會，是其他企業的兩倍。(bn)