21/10/2026 11:28
《港元利率》拆息普遍回落，一個月拆息報2.68厘，三個月拆息報3.27厘
《經濟通通訊社21日專訊》拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.67917厘，跌2.529基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.26744厘，跌1.792基點。
隔夜息報2.34476厘，升1.065基點；一周拆息跌3.113基點，報2.4厘，兩周則跌2.959基點，報2.55833厘。長息方面，六個月拆息跌1.065基點，報3.48935厘，一年期則升0.357基點，報3.98863厘。
港元匯價今日在7.8485-7.8476之間上落，最新報7.8477。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.34476厘，升1.065基點；一周拆息跌3.113基點，報2.4厘，兩周則跌2.959基點，報2.55833厘。長息方面，六個月拆息跌1.065基點，報3.48935厘，一年期則升0.357基點，報3.98863厘。
港元匯價今日在7.8485-7.8476之間上落，最新報7.8477。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.34476
|+1.065
|一周
|2.4
|-3.113
|兩周
|2.55833
|-2.959
|一個月
|2.67917
|-2.529
|兩個月
|2.94238
|-0.357
|三個月
|3.26744
|-1.792
|六個月
|3.48935
|-1.065
|一年
|3.98863
|+0.357
資料來源：香港銀行公會