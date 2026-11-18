21/10/2026 19:06

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▷ 聲明目標2040年建開放、活力、強韌、和平亞太共同體

▷ 會議討論普惠金融、數字基建融資及青年交流合作

《經濟通通訊社21日專訊》2026年亞太區經濟合作組織財政部長會在香港特別行政區圓滿舉行，各成員經濟體和國際組織的代表就多個區域經濟發展的重大議題展開了深入交流，形成廣泛共識和務實成果。財長會今日第二日舉行，大會發表了《2026年亞太經合組織財長聯合聲明》，重申致力於到2040年建設一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太民眾和子孫後代的共同繁榮。聲明亦指出，各方就支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展開展了富有意義的討論，並歡迎青年財經人才交流合作項目，以促進亞太地區繁榮與韌性。財長會今日的議程包括討論因地制宜促進普惠金融發展，以及促進亞太經合組織青年財經人才交流合作。財政司司長陳茂波在討論環節發言時表示，推動普惠金融，關鍵是讓市民和中小企業安全、便利地使用可負擔、可靠的金融服務。他分享了香港推行「商業數據通」的經驗，透過促進企業與銀行分享數據，提升信貸評估效率，便利中小企業融資。他強調，消費者保障、數據管治和清晰的責任機制，必須與創新同步推進。他又表示，香港支持在2027年延續青年財經人才交流合作，培育兼具專業知識、良好判斷力、國際視野和跨境協作能力的新一代人才。他建議交流聚焦負責任地應用人工智能、數字基建融資及普惠金融等實際政策議題，並建立參加者之間的持續聯繫網絡，促進學習和長遠合作。財政部部長藍佛安在會議閉幕致辭時表示，各方應堅定落實亞太經合組織領導人非正式會議共識，堅持多邊主義，深化財金領域務實合作，為區域經濟金融穩定和長期可持續增長作出貢獻。會後還舉行了新聞發布會，藍佛安表示，在各方共同努力及香港特區政府提供高質量服務保障下，本次財政部長會圓滿完成各項議程，取得一系列務實成果。他指出，會議深化了亞太各方在三方面的共識，包括加強宏觀經濟政策溝通協調，協同應對外部風險挑戰；推進財金領域務實合作，支持亞太經濟長期可持續發展；以及推動區域經濟一體化，建設亞太共同體。會議結束後，與會經濟體和國際組織代表團成員把握留港時間，參加了大會安排的參觀活動，親身經歷和體驗香港中西文化薈萃、發展和文化並存的獨特魅力，行程包括參觀香港藝術館、香港故宮文化博物館，以及登船欣賞著名的維港景致。(bn)