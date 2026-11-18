21/10/2026 19:06
【聚焦ＡＰＥＣ】財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年建設一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體
摘要
免責聲明
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▷ 2026年APEC財長會在港舉行並發表聯合聲明
▷ 聲明目標2040年建開放、活力、強韌、和平亞太共同體
▷ 會議討論普惠金融、數字基建融資及青年交流合作
▷ 聲明目標2040年建開放、活力、強韌、和平亞太共同體
▷ 會議討論普惠金融、數字基建融資及青年交流合作
財長會今日第二日舉行，大會發表了《2026年亞太經合組織財長聯合聲明》，重申致力於到2040年建設一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太民眾和子孫後代的共同繁榮。聲明亦指出，各方就支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展開展了富有意義的討論，並歡迎青年財經人才交流合作項目，以促進亞太地區繁榮與韌性。
財長會今日的議程包括討論因地制宜促進普惠金融發展，以及促進亞太經合組織青年財經人才交流合作。財政司司長陳茂波在討論環節發言時表示，推動普惠金融，關鍵是讓市民和中小企業安全、便利地使用可負擔、可靠的金融服務。他分享了香港推行「商業數據通」的經驗，透過促進企業與銀行分享數據，提升信貸評估效率，便利中小企業融資。他強調，消費者保障、數據管治和清晰的責任機制，必須與創新同步推進。
他又表示，香港支持在2027年延續青年財經人才交流合作，培育兼具專業知識、良好判斷力、國際視野和跨境協作能力的新一代人才。他建議交流聚焦負責任地應用人工智能、數字基建融資及普惠金融等實際政策議題，並建立參加者之間的持續聯繫網絡，促進學習和長遠合作。
財政部部長藍佛安在會議閉幕致辭時表示，各方應堅定落實亞太經合組織領導人非正式會議共識，堅持多邊主義，深化財金領域務實合作，為區域經濟金融穩定和長期可持續增長作出貢獻。
會後還舉行了新聞發布會，藍佛安表示，在各方共同努力及香港特區政府提供高質量服務保障下，本次財政部長會圓滿完成各項議程，取得一系列務實成果。他指出，會議深化了亞太各方在三方面的共識，包括加強宏觀經濟政策溝通協調，協同應對外部風險挑戰；推進財金領域務實合作，支持亞太經濟長期可持續發展；以及推動區域經濟一體化，建設亞太共同體。
會議結束後，與會經濟體和國際組織代表團成員把握留港時間，參加了大會安排的參觀活動，親身經歷和體驗香港中西文化薈萃、發展和文化並存的獨特魅力，行程包括參觀香港藝術館、香港故宮文化博物館，以及登船欣賞著名的維港景致。(bn)