21/10/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升8點子，四連升報6.7192
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7192，較上個交易日升8點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，上個交易日報6.7200。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7192
|-8.00
|1歐元/人民幣
|7.5197
|+38.00
|100日圓/人民幣
|4.2354
|+27.00
|1港元/人民幣
|0.8562
|-0.90
|1英鎊/人民幣
|8.9562
|+375.00
|1澳元/人民幣
|4.6936
|+156.00
|1紐元/人民幣
|3.8007
|+44.00
|1新加坡/人民幣
|5.2431
|+56.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1167
|+77.00
|1加元/人民幣
|4.7596
|+113.00
|1人民幣/林吉特
|0.6088
|+1.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3599
|-337.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4462
|-34.00
|1人民幣/韓元
|198.2300
|-32.00