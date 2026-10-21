21/10/2026 11:33

《神州能源》內地9月全社會用電量同比增1.2%，充換電服務業用電量增57%

《經濟通通訊社21日專訊》國家能源局公布，9月全社會用電量8997億千瓦時，同比增長1.2%。



分產業用電看，第一產業用電量135億千瓦時，同比增長4.1%。第二產業用電量5800億千瓦時，同比增長1.7%；其中，工業用電量5751億千瓦時，同比增長1.8%，高技術及裝備製造業用電量1167億千瓦時，同比增長4.6%。



第三產業用電量1852億千瓦時，同比增長4.9%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為168億、98億千瓦時，增速分別達到57.0%和35.4%。城鄉居民生活用電量1210億千瓦時，同比下降6.0%，主要原因是受「沙德爾」台風等極端天氣影響，9月上中旬華中、華東、南方等高負荷區域降溫用電需求下降。



1-9月，全社會用電量累計80734億千瓦時，同比增長3.9%。



分產業用電看，第一產業用電量1182億千瓦時，同比增長3.4%。第二產業用電量51098億千瓦時，同比增長4.1%；其中，工業用電量50632億千瓦時，同比增長4.3%，高技術及裝備製造業用電量9619億千瓦時，同比增長8.7%。第三產業用電量16109億千瓦時，同比增長6.8%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為1315億、793億千瓦時，增速分別達到55.4%及41.6%。城鄉居民生活用電量12346億千瓦時，同比下降0.3%。(wn)