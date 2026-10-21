21/10/2026 11:17

《行業數據》信通院：9月國內市場手機出貨量2185.6萬部，同比降21.7%

《經濟通通訊社21日專訊》中國信通院數據顯示，9月份，國內市場手機出貨量2185.6萬部，同比下降21.7%；其中，5G手機1923.4萬部，同比下降20.2%，佔同期手機出貨量的88.0%。1-9月，國內市場手機出貨量1.89億部，同比下降14.1%；其中，5G手機1.71億部，同比下降8.7%，佔同期手機出貨量的90.6%。



兩個口徑放在一起看，9月單月的降幅明顯大於前三季累計，說明下半年的下行壓力加大。5G手機降幅與整體接近，佔比從累計的90.6%小幅回落到單月的88.0%，非5G機型的下滑幅度相對更小。



Counterpoint Research數據顯示，2026年第三季度中國智能手機出貨量同比下降10%，為2012年以來第三季度的最低水平。該機構認為，存儲價格持續上漲推高了物料清單成本，供應短缺進一步加劇，導致下半年跌幅擴大。(ry)