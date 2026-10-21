21/10/2026 15:03

【ＡＩ】中國電信孵化具身智能公司「伽馬智能」成立，推進人形機器人「自進化」

《經濟通通訊社21日專訊》中國電信人工智能研究院(TeleAI)10月20日官宣，具身智能公司「伽馬智能(GammaRobtics)」近日在上海市徐匯區註冊成立。



該公司是TeleAI孵化的首個市場化創新企業，聚焦自進化人形機器人全模型創新及應用，並將與TeleAI共建人形機器人實驗室，聯合推動科研成果轉化為面向產業真實場景的產品與服務。



伽馬智能由中電信(上海)人工智能產業私募基金進行戰略投資，中國電信集團CTO、首席科學家、中國電信人工智能研究院(TeleAI)院長李學龍教授出任科學顧問，白辰甲博士任創始人及首席執行官。



中電信(上海)人工智能產業私募基金由中國電信攜手上海國投先導基金、央企戰略性新興產業發展基金、徐匯區下屬上海匯資等機構共同出資設立，形成「央企+地方國資+國家級戰新基金」的多層次資本架構。(jq)