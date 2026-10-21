21/10/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升14點子，六連升報6.6777，續創逾四年四個月高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6777，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，六連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6765至6.6810之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升17點子，報6.6763。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7192，較上個交易日升8點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱逾410點。



市場人士表示，美債收益率下滑令美元走勢承壓，疊加中間價連續調升，短期人民幣料保持穩中偏升走勢。



建行金融市場部報告指出，人民幣預計在強美元背景下保持韌性，但監管層持續向市場傳遞人民幣匯率雙向波動理念，可能限制短期人民幣升值空間；預計10月人民幣升值斜率較9月放緩，波動區間在6.65-6.75。(jq)