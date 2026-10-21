21/10/2026 10:34

【ＡＩ】城堡證券CEO格里芬：投資者正處AI泡沫之中

《經濟通通訊社21日專訊》城堡證券CEO格里芬周二（20日）在紐約一場會議上表示，投資者幾乎可以肯定正身處一場AI泡沫之中。



格里芬表示，「任何對經濟產生根本性變革的技術，通常都與泡沫相伴而生」；泡沫破裂後存活下來的公司，將成為未來數十年的市場領導者。他指出，各界正「重新審視支付給Anthropic和OpenAI等AI企業的帳單，思考如何確保真正獲得生產力回報」。



此外，城堡證券股票及衍生性商品策略主管Scott Rubner表示，隨著美國中期選舉臨近，投資者似乎暫時迴避AI相關股票，此局面可能在11月選舉結束後逆轉。



他表示：「所有人都把中期選舉視為可作風險指標的事件，我認為選舉後AI將可以重新跑贏。」(rc)