21/10/2026 11:17

【外圍經濟】貝森特：不擔心法債風險外溢，有資金流向美債避險

《經濟通通訊社21日專訊》美國財政部長貝森特周二（20日）表示，他不認為法國債券市場的動盪會產生外溢效應。



貝森特表示：「法國政府現在的處境確實棘手，但我對馬克龍總統的經濟團隊非常熟悉，他們確實是一流的班底。」



由於對法國債務風險有擔憂，本月投資者持有法國10年期國債相較於安全性更高的德國國債所要求的風險溢價，即法德利差，一度飆升至159個基點。



對此，貝森特表示：「這並非我們預料之中的情況，但我們確實看到資金正從一些令人擔憂的國家流向美國國債，尋求避險。」



貝森特重申，在他看來，在總統特朗普治下，美國債市相較於全球其他同行「表現堪稱最佳」，並實現了「過去20年來最成功的四次國債標售」紀錄。(rc)