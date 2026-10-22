22,934.68
-717.19
(-3.03%)
7,689.19
-254.22
(-3.20%)
3,793.93
-200.84
(-5.03%)
3,658.03
-55.00
(-1.481%)
4,036.30
-75.63
(-1.839%)
11,357.32
-347.03
(-2.965%)
82,056.0000
-2,037.4200
(-2.423%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,091.0400
-34.1100
-0.827%
82,056.00
-2,037.42
-2.423%
2,411.3400
-62.4300
-2.524%
22/10/2026 17:05
商品價格行情：期油報99.84美元；倫敦金4082.93美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|12月紐約期油
|99.84
|2.69
|2.77%
|12月布蘭特期油
|112.26
|3.44
|3.16%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4082.93
|-42.22
|-1.02%
|紐約期金
|4151.32
|4167.68
|4179.26%
|倫敦銀
|55.87
|-1.60
|-2.79%
|紐約期銀
|57.34
|58.12
|59.71%
*上述報價只供參考用