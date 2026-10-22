22/10/2026 09:30

【俄烏開戰】俄首批4萬噸柴油將輸美，惟歐盟強調不會放鬆對俄油制裁

《經濟通通訊社22日專訊》俄羅斯總統普京周三（21日）在聖彼得堡會見美國總統特朗普的特使威特科夫，討論能源供應及恢復雙邊經濟合作。俄副總理諾瓦克表示，首艘載有4萬噸俄羅斯柴油的運油輪，將於周四啟航赴美。惟歐盟強調不會放鬆對俄油制裁。



諾瓦克表示，這是按兩國領袖達成協議的行動，後續還將向美方輸出更多柴油，迎合美方需求。他亦稱，俄羅斯柴油供應可能在年底前全面恢復柴油出口，並覆蓋美國以外其他國家。



普京則稱，俄羅斯正準備多艘運油輪，亦可向美國市場供應大量化肥。



特朗普在本月初表示，俄方將先向美國及全球市場供應逾30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，其後進一步增加供應。



不過歐盟委員會主席馮德萊恩周三表示，即使美俄達成柴油協議，歐盟對俄羅斯油產品出口的制裁仍有效，不會放鬆。如果俄羅斯柴油油輪途經歐洲，可能面臨被歐盟扣押。(yc)