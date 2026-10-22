22/10/2026 16:06

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▷ 通脹高企、就業動能轉弱及核心PCE穩定

▷ 美聯儲官員對政策緊縮意見分歧

《經濟通通訊社22日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann表示，預期美國聯儲局將於10月維持利率不變，同時保持鷹派傾向。通脹高企仍令市場不安，但就業市場動能轉弱，加上核心PCE預期穩定，均支持美國聯儲局保持觀望。因此，鷹派按兵不動似乎較直接加息更有可能。然而，隨著通脹橫行而非回落，有關進一步緊縮的爭論遠未結束。他指出，美國聯儲局主席沃什(Kevin Warsh) 於FOMC記者會以外場合罕有露面，惟並未對貨幣政策前景置評。市場普遍解讀為美國聯儲局將維持政策不變，原因或許是參照他上次加息前在傑克遜霍爾發表的「預告」而作出判斷。然而，其他美國聯儲局官員繼續發出不同訊號。例如，即使國債孳息率上升已收緊金融狀況，理事沃勒(Christopher Waller)仍不排除進一步加息的可能。Christian Scherrmannq提及，副主席傑斐遜(Philip Jefferson)主張保持耐性，而理事鮑曼則認為暫無迫切行動需要。其他官員包括古爾斯比(Austan Goolsbee)、哈馬克(Beth Hammack)、威廉姆斯(John Williams)及柯林斯(Susan Collins)，均憂慮通脹或較預期更為頑固。此等分歧反映委員會內部對政策是否已足夠緊縮意見不一。無論如何，美國聯儲局官員近月的發言似乎更加積極，而非如沃什主張的予以收斂。該行視此為FOMC轉趨主動的訊號，並認為其加強了美國聯儲局的獨立性。(bn)