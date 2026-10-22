22/10/2026 16:07

香港年金公司:自今年8月推出跨境年金支付服務以來，接獲逾100個查詢

《經濟通通訊社22日專訊》香港年金公司執行董事兼總裁梁靈智表示，年金公司在今年8月推出跨境年金支付服務以來，接獲超過100個查詢，主要涉及申請手續、到款時間等技術上的問題，亦已經有部分客戶通過這項服務在內地跨境收取每月年金金額，為選擇在內地退休生活的客戶提供額外選擇。



他指出，今年餘下時間的工作重點依然是積極展開推廣工作，提高公眾對「長壽風險」和「可持續退休」的認知，並指本港市民對息口走向都較為敏感，認同市民可將部份財富作適當分配，以追逐高息帶來的回報，但強調年金屬於對長壽風險和退休後生活的保障，而非一般投資產品會隨著外圍環境波動，未來會重點向公眾講解兩者之間的分別。



他提及，現時大約4萬名香港市民是年金公司客戶，只佔全港60歲以上人口的一小部分，要提高大眾對年金的認知仍有很長的路要走，並指年金不同於其他投資產品會提供利息和保證回報，但可終身提供穩定的收入，為退休市民提供保障、穩定性和安心，即使活到120歲也毋須為財務感到憂慮。(bn)