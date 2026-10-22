22/10/2026 11:39
《港元利率》港元拆息普遍抽升，一個月拆息報2.74厘，三個月拆息報3.25厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.745厘，升6.583基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.25405厘，跌1.339基點。
隔夜息報2.6225厘，升27.774基點；一周拆息升23.018基點，報2.63018厘，兩周則升14.881基點，報2.70714厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.48792厘，一年期則跌1.077基點，報3.97786厘。
港元匯價今日在7.8474-7.8451之間上落，最新報7.8455。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.6225厘，升27.774基點；一周拆息升23.018基點，報2.63018厘，兩周則升14.881基點，報2.70714厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.48792厘，一年期則跌1.077基點，報3.97786厘。
港元匯價今日在7.8474-7.8451之間上落，最新報7.8455。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6225
|+27.774
|一周
|2.63018
|+23.018
|兩周
|2.70714
|+14.881
|一個月
|2.745
|+6.583
|兩個月
|2.94381
|+0.143
|三個月
|3.25405
|-1.339
|六個月
|3.48792
|-0.143
|一年
|3.97786
|-1.077
資料來源：香港銀行公會