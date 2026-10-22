22/10/2026 08:47

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保德信預測聯儲局下周會議不加息

▷ 預計未來累計額外加息100個基點

▷ 9月通脹指標反映物價上行趨勢持續

《環富通基金頻道22日專訊》保德信(PGIM)首席美國經濟師Robert Sockin指，在經歷上周人工智能(AI)板塊波動、利率高企以及地緣政局發展後，美國經濟的高通脹環境未見回落跡象。然而，聯儲局官員似乎傾向採取漸進式收緊路徑，此舉或將對2027年的政策前景帶來重要影響。*勞動市場料保持穩定，各項指標反映通脹偏熱*該行預計2026年美國GDP增長將達到高於趨勢步伐的2.3%，主要由消費支出持續增長及AI投資熱潮支撐。勞動市場方面，預期將保持穩定並有改善跡象，原因是失業率有所下降，且新增職位持續超出該行估計的零至4萬個職位的就業增長平衡水平（即維持失業率穩定所需的新增職位數量）。與此同時，9月份各項主要通脹指標，包括核心及整體CPI、生產者物價指數(PPI)、進口價格，以及聯儲局「褐皮書」報告中的企業反饋，均反映通脹處於偏熱水平。此外，進一步分析PPI數據可見，能源對生產成本構成的壓力相當明顯，反映物價上行趨勢持續。*料中東局勢長期陷僵局，惟聯儲局傾向漸進加息*此外，市場狀況已開始反映該行的基準預測，即中東局勢將「長期陷入僵局」，同時布蘭特原油預測價格區間為每桶90至120美元。期貨市場不再將油價迅速回落至90美元以下視為預設結果，而市場與該行的分歧在於尾部風險的方向。市場目前仍認為風險偏向下行，預計美伊最終可能達成某種和解，而該行則認為風險偏向上行，局勢或進一步升級。然而，包括紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)在內的聯儲局官員，似乎主張採取漸進式收緊政策。聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)在上周國際貨幣基金組織(IMF)會議上的發言中亦未有反對此觀點（該行相信沃什傾向採取較積極的政策步伐，但目前缺乏足夠票數支持）。由於通脹持續高企，聯儲局若行動過於緩慢，或會令通脹預期進一步根深蒂固，最終需要採取加大政策收緊力度。因此，該行於上周調整了對美國貨幣政策的預測。該行不再預期聯儲局會於下周議息會議加息；相反，預計聯儲局未來將累計額外加息100個基點，高於此前預測的50個基點；下一次加息將於12月進行，其後每季加息一次。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。