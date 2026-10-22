22/10/2026 17:10

【ＡＩ】王興興明確宇樹未來布局方向：機器人量產、物理AI模型及算力集群

《經濟通通訊社22日專訊》2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會今日在杭州舉行。據《證券時報》報道，宇樹科技(滬:688836)董事長、總經理兼首席技術官王興興在會上明確宇樹科技三大未來布局方向：一是提升機器人大規模量產能力，適配未來千萬級乃至億級的市場需求；二是自研與合作並行，推進適配自身硬件的物理AI小模型落地；三是布局超大規模算力集群，築牢技術迭代底座。



王興興透露，宇樹科技正在搭建機器人自進化體系，通過「AI自主研發-仿真訓練-真實測試-反饋迭代」的閉環模式，替代傳統人工調試路徑，提升算法迭代效率。



此外，王興興在會上宣布推出世界物理AI大賽，每年投入數千萬元人民幣作為獎金，面向全球團隊與個人開放。賽事設任意移動、田徑、格鬥、靈巧操作、生產、體育賽事、多模態交互及康養八大賽道，旨在凝聚全球創新力量，推動物理AI技術邊界持續突破。(wn)