22/10/2026 14:04

【ＡＩ】宇樹科技王興興：物理AI現突破苗頭，快則一兩年取得關鍵進展

《經濟通通訊社22日專訊》宇樹2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會今日在杭州召開。宇樹科技(滬:688836)董事長、創始人、CEO王興興表示，隨著GPT-6的發布，物理AI目前已經看到取得突破的苗頭，快的話可能需要1至2年，慢的話可能需要2至3年。具身智能邁過ChatGPT時刻最核心挑戰，是AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊。



他認為，隨著大模型能力提升，機器人在規劃、導航等方面已取得明顯進展，但與真實物體交互時的操作成功率和精度仍有待提高。



他透露，目前宇樹科技正在預研物理AI機器人自進化V1.0大模型。期待在2027-2028年，宇樹科技搭載物理AI大模型的機器人，取得顯著的技術突破，機器人能進入家庭，未來整個人類文明都能邁向下一個台階。(ry)