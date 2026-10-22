22/10/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升50點子，七連升報6.6727，續創逾四年四個月高

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6727，較上個交易日4時30分收盤價升50點子，七連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6729至6.6759之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升29點子，報6.6721。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7195，較上個交易日跌3點子，止四連升。



市場人士表示，外部美元走勢企穩，但結匯需求偏多繼續助力人民幣走強，短期料延續穩中小升態勢。一中資行交易員稱，短期還是看中間價的引導，升值節奏還是比較緩慢。



招行金融市場部觀點指出，近期利差與國際收支傳遞不同方向的信號：國內需求和政策環境影響相對利率，出口則形成外匯收入。人民幣中期走勢，不能只憑增長預測或利差中的單一變量推導匯率方向，出口收入的持續性、企業結匯意願與跨境資金流需要重點觀察。(jq)