22/10/2026 09:55

【聚焦ＡＰＥＣ】中美俄領導人或會晤，克宮：不宜與雅爾塔會議相比

《經濟通通訊社22日專訊》俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周三（21日）表示，俄羅斯總統普京、美國總統特朗普及中國國家主席習近平可能舉行會晤，惟不宜與1945年的雅爾塔會議相比。



中美俄領袖或會於11月18日至19日在深圳舉行的亞太經合組織峰會（APEC）期間舉行會晤。《華爾街日報》此前將這場可能舉行的會晤與1945年雅爾塔會議相比。



1945年2月，美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾與蘇聯領導人史達林舉行首腦峰會，協調盟軍反攻納粹德國的軍事行動，並規劃戰後歐洲與世界新秩序。但佩斯科夫認為這種比較「完全不恰當」。



*普京：俄中關係順利蓬勃發展*



而普京周三會見訪俄的中國國務院總理李強時指出，俄中關係正順利蓬勃發展，並請李強向中國國家主席習近平轉達祝願，又稱習近平為朋友。



普京亦說，俄中兩國政府為推動雙邊合作、落實最高層達成的協議作出貢獻。「在高級別會談期間，雙方就進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係，達成新的重要協議。」



普京向李強表示：「在30年的歷程中，這一機制已證明有效及其價值。感謝你為俄中關係發展所做的個人貢獻，也感謝你的同事，即中國政府成員在處理這些問題時展現出建設性態度。」(rc)