22/10/2026 10:37

【風雲人物】朱克伯格憂加州徵巨額富豪稅曾擬「出走」，Meta發行無投票權股票，換取其留在加州

《經濟通通訊社22日專訊》Meta(US.META)行政總裁朱克伯格據報因擔憂加州擬議的「財富稅」將帶來數十億美元稅單，曾認真考慮搬離加州。為防範其因沽售股份交稅而削弱對公司的絕對控制權，Meta宣布向其發行無投票權的C類股份。



加州選民下月將投票，決定是否通過該項針對淨資產逾10億美元人士的財富稅提案。若提案通過，朱克伯格恐被迫大量拋售具投票權的股份以籌措天文數字稅款，導致其投票權比例由現時約60.6%顯著下降。



根據Meta周三（21日）提交的文件顯示，朱克伯格與Meta達成協議，承諾未來八年內將繼續以公司總部所在地加州為主要居住地。



Meta就推出新股發行安排，朱克伯格將獲發無投票權的C類股以套現，換取其留守加州八年的承諾，確保公司管理層穩定及股權結構不受動搖。(rc)