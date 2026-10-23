23/10/2026 09:19

【ＡＩ】美媒：美多家銀行發現AI智能體擅入客戶賬戶，摩通、美銀等收緊限制

《經濟通通訊社23日專訊》美國多家大型銀行據報發現，未經銀行許可的第三方人工智能（AI）智能體登入客戶賬戶，部分更疑似在未有明確用戶指令下嘗試採取行動，引發金融機構對賬戶安全及資金風險的關注。



據Axios引述知情人士報道，摩根士丹利(US.MS)、美國銀行(US.BAC)、摩根大通(US.JPM)及富國銀行(US.WFC)等正加緊應對相關風險。部分智能體使用客戶提供的登入憑證存取賬戶，銀行亦難以判斷相關操作是否獲用戶指示，或智能體有否偏離原定任務。



報道指，摩根士丹利已開始封鎖第三方AI智能體，美銀、摩通及花旗亦正限制相關存取。銀行業界憂慮，若智能體獲准付款或轉賬，可能引發非預期交易及責任爭議。(kk)