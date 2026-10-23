23/10/2026 14:35

【外圍經濟】SpaceX尋求至少8萬個美國流動通訊基站使用權，打造美國第四間流動通訊營運商

《經濟通通訊社23日專訊》知情人士透露，SpaceX尋求在全美取得至少8萬個流動通訊基站的使用權，目前正與至少一家大型通訊基礎設施公司洽談，以打造美國第四家流動通訊服務營運商。



SpaceX的洽談對象之一是Crown Castle公司。該公司與美國發射塔(American Tower)公司、Vertical Bridge Holdings均為美國最大的流動通訊塔擁有者之一。



SpaceX近期收購了低頻段頻譜，有助該公司結合星鏈衛星及其他資源。該公司已獲得美國聯邦通訊委員會批准，可以發射1.5萬顆旨在直接向手機提供流動服務的衛星。無線通訊基站正是SpaceX必須補齊的另一個關鍵基礎設施。



SpaceX行政總裁馬斯克日前便表示，衛星發射加上頻譜收購，「將為Starlink Mobile成為美國主要流動通訊營運商鋪平道路」。(yc)