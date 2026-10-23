23/10/2026 15:22

【外圍經濟】韓股上演大逆轉，盤中跌超4%，抄底資金湧入後反彈，收市微升

《經濟通通訊社23日專訊》受隔夜美國科技股重挫及中東局勢升級引發的「AI震盪」影響，韓國股市周五上演大逆轉。韓國KOSPI綜合股價指數早上開盤大跌2.4%，至收市倒升16.53點，或0.3%，報5550.30點。



KOSPI綜合股指全天走勢極為驚險，早盤在外資瘋狂拋售及SK海力士旗下子公司Solidigm取消IPO計劃的打擊下，開盤大跌，隨後跌幅擴大，盤中一度暴跌至超4%，最低5305.98點。



午後，半導體板塊發揮壓艙石效應，抄底資金湧入市場，帶動大盤在尾盤強勢V型反彈。



分析認為，三星電子(US.SSNLF)與SK海力士(US.SKHY)兩大巨頭下周將發布最新財報，其業績指引、AI高頻寬記憶體(HBM)的晶片需求展望影響甚大，投資者仍需警惕外資流出的震盪風險。(yc)