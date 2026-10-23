23/10/2026 16:56

金管局指定12間銀行為離岸人民幣一級流動性提供行，回購協議總額增至220億元

《經濟通通訊社23日專訊》金管局今日宣布，指定12間銀行作為本港離岸人民幣市場的一級流動性提供行，新一期指定為期兩年，將於現行指定期結束後即2026年10月27日起正式生效。



獲指定的一級流動性提供行包括中國農業銀行、中銀香港、交通銀行、法國巴黎銀行、信銀國際、建行亞洲、花旗銀行、德意志銀行、恒生銀行、滙豐銀行、工銀亞洲及渣打香港。金管局指出，遴選標準涵蓋銀行提供離岸人民幣資金與市場莊家活動的能力，以及利用香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的承諾。



為進一步提升離岸人民幣市場的流動性支持，金管局同時宣布增加一級流動性提供行安排下的資金規模，相關人民幣回購協議安排總額將由原先的200億元人民幣擴大至220億元人民幣。當局表示，此舉有助於進一步鞏固及提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，並強調會定期檢討計劃運作及表現，適時優化相關安排。(ul)