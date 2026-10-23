23/10/2026 09:25

財庫局：黃金精煉商落戶，香港「黃金大計」再添動力

《經濟通通訊社23日專訊》引進辦日前公布新一批重點企業名單，當中包括兩家黃金精煉商。一家是財庫局局長許正宇本月初參觀過的黃金精煉廠Valcambi SA；另一家則是點金國際，其香港總部剛開業，並將在大埔興建精煉廠。



財庫局在社交平台撰文表示，兩家黃金精煉商在香港全力構建國際黃金交易樞紐之時落戶，為香港的「黃金大計」加添強大動力。香港正全力發展一個具備全面功能的黃金交易生態圈，集合黃金交易、清算及結算、倉儲、精煉和風險管理於一地。精煉作為構建生態圈的重要一環，多家瑞士頂尖精煉商相繼參與香港黃金業務，對香港爭取國際認可及提升業界標準發揮重要作用。



政府會繼續把握黃金市場發展的強勁勢頭，積極研究及落實各項政策配套，吸引更多國際貴金屬企業在港開展業務及設立亞太區總部，進一步鞏固香港作為國際金融中心及國際黃金交易樞紐的地位。



另外，同日宣布落戶的還有兩家金融科技公司，包括專注區塊鏈和數字資產技術的Solana公司和金融基礎設施公司Unlimit。當局表示，特區政府一直積極推動金融科技和數字資產發展，香港在《全球金融中心指數》的金融科技排名更是持續位居全球第一。許正宇期望兩家企業落戶將進一步豐富金融科技生態圈，助力提升香港作為國際數字資產樞紐的競爭力。(hp)