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▷ 代幣化存款規模達390億港元

▷ 港交所2025年推代幣化倉單融資試點

《經濟通通訊社23日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇指出，香港「代幣化」進展正從「實驗階段」(experimentation)邁向「落地實施階段」(implementation)。他亦指出，目前香港匯聚了超過1400家金融科技企業，其中包括8家虛擬銀行、4家虛擬保險公司，以及12家持牌虛擬資產交易平台，本港成功絕非偶然。許正宇續稱，截至去年年底，香港在數位資產和託管領域的發展勢頭迅猛，只是「代幣化存款」一項規模就已達390億元。連同上月第四次數碼綠色債券發行在所有幣種上均獲得超額認購，且實現了全球首創將代幣化港元存款納入結算流程，彰顯了香港在引領下一代金融基礎設施發展方面的領先地位。許正宇續指出，在代幣化領域這一強勁勢頭的推動下，政府正穩步推進數字資產相關政策，並明確了《香港數字資產發展政策宣言2.0》的發展方向。他續稱，本港一直在不斷豐富代幣化產品的種類，拓展實際應用場景，並加強整個金融生態系統內的協作，如港元穩定幣發行。政府同時在金融領域大規模部署AI及相關大型基礎設施。許正宇提到，港交所(00388)正致力於在明年啟動一個代幣化倉單融資試點計畫，該項目將與指定銀行合作，利用分散式帳本技術(DLT)，推動將大宗商品倉單用作抵押品。此外，港交所亦正在建立一個多資產代幣化平台，其中包括來自認可倉庫的大宗商品倉單。他稱，政府將充分發揮自身優勢，建構一個更完善的金融生態系統，為金融業的發展注入新動力，未來則將堅持前瞻性策略，繼續發揮在「金融+」和「AI+」領域的優勢，鞏固香港作為全球金融中心的地位。(rh)