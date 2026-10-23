23/10/2026 19:01

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國10月達拉斯製造業指數26日公布

▷ 藥明康德26日公布業績

▷ 台灣及新西蘭26日假期休市

《經濟通通訊社23日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及藥明康德公布業績，料為下周一（26日）市場焦點。下周一台灣及新西蘭假期休市。各國重要經濟活動方面，新西蘭央行貨幣組項目主管Andrew Turner參加一場座談會。數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布8月同時指標；8月領先指標。5:00pm，德國公布10月IFO-企業信心指數，料由89.9升至90。10:30pm，美國公布10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)等。下周二（27日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、粵海投資(00270)、萬洲國際(00288)等。下周三（28日）公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國石油股份(00857)、百威亞太(01876)、中國平安(02318)、新東方-S(09901)等。下周四（29日）公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、比亞迪電子(00285)、美的集團(00300)、中國石油化工股份(00386)、中國聯通(00762)、比亞迪股份(01211)、濰柴動力(02338)、中國鋁業(02600)、海爾智家(06690)等。下周五（30日）公布業績的公司有:中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)等。(wa)