23/10/2026 11:38
《港元利率》港元拆息上揚，一個月拆息報2.78厘，三個月拆息報3.25厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.77893厘，升3.393基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.25333厘，跌0.072基點。
隔夜息報2.72417厘，升10.167基點；一周拆息升8.19基點，報2.71208厘，兩周則升5.637基點，報2.76351厘。長息方面，六個月拆息跌1.209基點，報3.47583厘，一年期則跌1.768基點，報3.96018厘。
港元匯價今日在7.8420-7.8363之間上落，最新報7.8408。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.72417厘，升10.167基點；一周拆息升8.19基點，報2.71208厘，兩周則升5.637基點，報2.76351厘。長息方面，六個月拆息跌1.209基點，報3.47583厘，一年期則跌1.768基點，報3.96018厘。
港元匯價今日在7.8420-7.8363之間上落，最新報7.8408。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.72417
|+10.167
|一周
|2.71208
|+8.19
|兩周
|2.76351
|+5.637
|一個月
|2.77893
|+3.393
|兩個月
|2.95
|+0.619
|三個月
|3.25333
|-0.072
|六個月
|3.47583
|-1.209
|一年
|3.96018
|-1.768
資料來源：香港銀行公會