23/10/2026 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.72417 +10.167 一周 2.71208 +8.19 兩周 2.76351 +5.637 一個月 2.77893 +3.393 兩個月 2.95 +0.619 三個月 3.25333 -0.072 六個月 3.47583 -1.209 一年 3.96018 -1.768

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.77893厘，升3.393基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.25333厘，跌0.072基點。隔夜息報2.72417厘，升10.167基點；一周拆息升8.19基點，報2.71208厘，兩周則升5.637基點，報2.76351厘。長息方面，六個月拆息跌1.209基點，報3.47583厘，一年期則跌1.768基點，報3.96018厘。港元匯價今日在7.8420-7.8363之間上落，最新報7.8408。資料來源：香港銀行公會