23/10/2026 10:32

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預期美聯儲10月維持利率不變，保持鷹派傾向

▷ 通脹高於目標但未加速，核心PCE預期月升0.3%

▷ 美聯儲官員對政策緊縮程度意見分歧

《環富通基金頻道23日專訊》美國聯儲局下周舉行議息會議，DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，市場再次面對熟悉不過的問題：通脹是否高得足以支持再加息，還是近期就業市場放緩，已為聯儲局爭取更多觀望時間？自9月會議以來，經濟數據傳遞的信息變化不大。通脹仍高於聯儲局目標，但似乎並未顯著加速。9月消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)及整體進口價格均顯示，聯儲局偏好的通脹指標之一核心個人消費開支(PCE)物價指數，於會後公布時料按月上升約0.3%。*通脹及就業均未提供明確訊號，惟聯儲局官員發言似乎更積極*此情況表明，按年計算的通脹大致橫行，既非加速亦未明確朝目標回落。9月非農職位增長大幅放緩，此前數月數據亦遭向下修訂。與此同時，工資按年增長放緩至3%，為2021年以來最低，未見顯著的通脹壓力。失業率升至4.2%，但勞動人口參與率有所改善，令就業市場維持全民就業狀態。通脹及就業均未為聯儲局官員提供明確訊號。然而，就業市場狀況似乎再次降溫，為本月按兵不動提供合理但非強而有力的理據。聯儲局主席沃什於FOMC記者會以外場合罕有露面，惟並未對貨幣政策前景置評。市場普遍解讀為聯儲局將維持政策不變，原因或許是參照他上次加息前在傑克遜霍爾發表的「預告」而作出判斷。然而，其他聯儲局官員繼續發出不同訊號。例如，即使國債孳息率上升已收緊金融狀況，理事沃勒仍不排除進一步加息的可能。Scherrmann指，副主席傑斐遜(Philip Jefferson)主張保持耐性，而理事鮑曼則認為暫無迫切行動需要。其他官員包括古爾斯比(Austan Goolsbee)、哈馬克(Beth Hammack)、威廉姆斯(John Williams)及柯林斯(Susan Collins)，均憂慮通脹或較預期更為頑固。此等分歧反映委員會內部對政策是否已足夠緊縮意見不一。無論如何，聯儲局官員近月的發言似乎更加積極，而非如沃什主張的予以收斂。該行視此為FOMC轉趨主動的訊號，並認為其加強了聯儲局的獨立性。整體而言，該行預期聯儲局將於10月維持利率不變，同時保持鷹派傾向。通脹高企仍令市場不安，但就業市場動能轉弱，加上核心PCE預期穩定，均支持聯儲局保持觀望。因此，鷹派按兵不動似乎較直接加息更有可能。然而，隨著通脹橫行而非回落，有關進一步緊縮的爭論遠未結束。(wa)