23/10/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升15點子報6.7180，創近三年九個月高
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7180，較上個交易日升15點子，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約420點，上個交易日報6.7195。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7180
|-15.00
|1歐元/人民幣
|7.5140
|-104.00
|100日圓/人民幣
|4.2793
|+412.00
|1港元/人民幣
|0.8570
|+5.60
|1英鎊/人民幣
|8.9749
|+30.00
|1澳元/人民幣
|4.6982
|-80.00
|1紐元/人民幣
|3.8058
|-115.00
|1新加坡/人民幣
|5.2458
|+8.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1710
|+408.00
|1加元/人民幣
|4.7804
|+138.00
|1人民幣/林吉特
|0.6090
|+5.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.2297
|-542.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4604
|+157.00
|1人民幣/韓元
|198.2000
|-16.00