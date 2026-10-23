23/10/2026 14:41

【聚焦人幣】財政部在港增發155億元人民幣國債，四個期限利率介乎1.24%-1.67%

《經濟通通訊社23日專訊》財政部公告，今日在香港招標增發的兩年、三年、五年和10年離岸人民幣國債，發行利率分別為1.24%、1.28%、1.38%和1.67%，較離岸主權債到期收益率曲線代表的二級水平低約8、8、10和11個基點。



財政部公告並稱，本次面向機構投資者的離岸人民幣國債，受到廣泛歡迎，認購倍數3.43倍。



中國離岸主權債到期收益率曲線中，兩年、三年、五年、10年最新值為1.3248%、1.3598%、1.4757%和1.779%。



財政部2026年計劃在香港分六期發行840億元（人民幣．下同）國債，今日招標新債是今年第五期，規模155億元；前四期共計595億元國債已分別於2月、4月、6月和8月發行完畢。



近年來財政部每年在香港發行離岸人民幣國債的規模不斷攀升。2020年至2025年發行額分別為150億元、200億元、230億元、500億元、550億元和680億元。(jq)