23/10/2026 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2710 +0.98 1周 1.3260 +0.50 2周 1.3571 +0.61 1個月 1.3820 -0.28 3個月 1.4078 -0.03 6個月 1.4267 -0.05 9個月 1.4357 -0.15 1年 1.4447 -0.24

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零。同時，開展了2580億元(人民幣．下同)隔夜逆回購操作。公開市場今日有600億元7天期逆回購、1730億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放250億元。本周人行共進行800億元7天期逆回購、5110億元隔夜逆回購，對沖本周到期的5290億元逆回購，即人行本周共放水620億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周、2周升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)