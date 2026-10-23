23/10/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年九個月高，即期開市貶3點子報6.6730

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7180，較上個交易日升15點子，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約420點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開3點子，報6.6730，上個交易日即期匯率收盤報6.6727。



隔夜美元指數震盪回落，國際油價居高不下，疊加市場對人工智能(AI)未來回報的疑慮，促使投資者尋求避險，美債收益率回落明顯，人民幣延續震盪偏升走勢。



招行金融市場部觀點指出，近期利差與國際收支傳遞不同方向的信號：國內需求和政策環境影響相對利率，出口則形成外匯收入。人民幣中期走勢，不能只憑增長預測或利差中的單一變量推導匯率方向，出口收入的持續性、企業結匯意願與跨境資金流需要重點觀察。(jq)