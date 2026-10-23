23/10/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升16點子，八連升報6.6711，續創逾四年四個月高

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6711，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，八連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6707至6.6739之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升15點子，報6.6711。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7180，較上個交易日升15點子，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約420點。



市場人士表示，市場對人工智能前景可持續性的擔憂引發亞洲股市大跌，人民幣暫時對外部不確定反應有限，中間價仍是關鍵的指引。一外資行交易員認為，美元/人民幣估計會繼續溫和下行，要扭轉這一趨勢還得等關鍵的觸發因素。



澳新銀行認為，美國的經濟活動韌性、通脹粘性以及法國財政不確定性對歐元的壓力，都會限制美元下跌。(jq)