23/10/2026 09:41

【外圍經濟】法債市再遭衝擊，與德債息差擴大至2011年歐債危機以來最高

《經濟通通訊社23日專訊》法國10年期國債相對德國國債的孳息率溢價，於當地時間周四（22日）一度擴大19個基點，至1.78個百分點，為2011年底歐債危機最嚴重時期以來最高。



法國10年期國債孳息率周四一度上升至5.14%，為2002年以來最高，隨後漲幅收窄至6個基點。



法國各類資產全面下跌，連短期國債也未能躲過拋售。2年期國債孳息率上升11個基點至3.86厘，是極端的單日波動。法國CAC 40指數下跌逾1%。



Brown Brothers Harriman高級市場策略師Elias Haddad表示：「政治僵局以及民眾對高生活成本的不滿，使法國在明年總統大選前幾乎不可能修復公共財政。」



Aegon Investment Management投資組合經理Irina Kurochkina表示，能源價格上漲、流動性不足和預算不確定性都在加劇負面情緒。



法債當前這一輪動盪與2011年歐債危機時存在很多不同。當時希臘是市場動盪中心，危機最嚴重時，國債利差一度達到35個百分點。但投資者認為，目前法債遭遇的拋售不會嚴重到需要歐洲央行採取緊急行動。(rc)