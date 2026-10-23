23/10/2026 16:22

【ＡＩ】市場認為蘋果股價與晶片股走勢反向而行，分析：屬對沖AI概念股理想選擇

《經濟通通訊社23日專訊》市場對人工智能(AI)交易的情緒劇烈波動之際，開始認為「無論AI概念股怎麼走，蘋果公司往往反向而行」，把蘋果視作防禦性投資。



分析指，多數大型科技公司大舉投入AI基礎設施之際，蘋果基本上沒有參與這場資本開支競賽，反而繼續專注於其一貫擅長的領域，即打造能夠吸引消費者關注的產品，例如新推出的摺機iPhone Duo。



隨著華爾街對AI資本支出的看法不斷變化，蘋果公司股票已成為投資者繼續配置大型科技股、同時規避部分波動風險的一種偏好選擇。



U.S. Global Investors Inc。首席交易員Michael Matousek表示：「如果超大規模雲服務商傳出更多壞消息，那麼賣出費城半導體指數相關資產，改為買入蘋果，是合乎邏輯的做法，蘋果更像是一種防禦性投資。」(rc)