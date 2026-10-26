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26/10/2026 17:05
美元兌日圓報157.25，高盛指日圓成應對AI市場衝擊有效對沖工具
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.807
|101.810
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.23/27
|157.12/16
|156.84/88
|歐元/美元
|1.1205/09
|1.1208/12
|1.1202/06
|英鎊/美元
|1.3345/49
|1.3358/62
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|澳元/美元
|0.7030/34
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|紐元/美元
|0.5686/90
|0.5687/91
|0.5696/57
|美元/人民幣
|6.6679/83
|6.6682/86
|6.6738/42
|美元/港元
|7.8447/51
|7.8446/50
|7.8428/32
*上述報價只供參考用