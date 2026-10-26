26/10/2026 07:56

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指上周累升0.41%，納指累跌0.71%

▷ 國際油價急升，布油曾漲至每桶117美元

▷ 現貨金價失守每盎司4000美元

《經濟通通訊社26日專訊》美股三大指數上周五(23日)全線下跌，道指收市跌652.82點，或1.23%，報52215.16點；標指跌39.75點，或0.52%，報7623.68點；納指跌53.52點，或0.21%，報25955.34點。全周計算，道指累升0.41%，標指跌0.47%，納指則累跌0.71%。*布油稍回落至約115美元*國際油價顯著上揚，中東地緣政治局勢惡化，加劇市場對原油供應受阻的憂慮。胡塞武裝在沙特阿拉伯發動襲擊，令市場擔心中東能源供應進一步受到干擾。布蘭特期油周末期間一度創4月底以來高位，升穿每桶117美元，及後稍為回落，現報每桶115.65美元，跌0.91%。紐約期油升1.1%，現報每桶102.16美元。大型科技股表現不一。SpaceX(US.SPCX)升1.9%，特斯拉(US.TSLA)跌0.6%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌近1%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOG)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌近1%。SpaceX正尋求大量流動通訊基建資源，以籌備潛在的美國第四家無線網絡營運商，消息拖累電訊股表現。AT&T(US.T)及T-Mobile(US.TMUS)股價均大挫逾7%，Verizon(US.VZ)亦下跌1.2%。外匯市場方面，美匯指數升約0.2%，報101.8。美元兌日圓現報156.83。歐元兌美元偏軟，跌至1.12美元附近。貴金屬方面，國際金價受油價上升引發的通脹憂慮，以及市場對聯儲局減息預期降溫拖累。現貨金失守每盎司4000美元，現報3994美元；紐約期金現報每盎司4007美元。展望本周，市場將關注Alphabet(US.GOOGL)、微軟(US.MSFT)及亞馬遜(US.AMZN)等大型科技企業公布業績，尤其是AI相關資本開支計劃及未來盈利展望。同時，聯儲局將於10月27日至28日舉行議息會議，投資者將留意政策聲明及官員對通脹、利率走勢的最新取態。(yc)