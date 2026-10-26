26/10/2026 08:17

【國際要聞】巴西現任總統盧拉逆風翻盤，擊敗博索納羅之子弗拉維奧，成功連任

《經濟通通訊社26日專訊》巴西周日（25日）的第二輪總統選舉投票結束，現已點算近99%選票，根據巴西高等選舉法院公布的點票結果，現任總統盧拉得票51.75%，擊敗前總統博索納羅之子、自由黨候選人弗拉維奧·博索納羅，成功連任。弗拉維奧得票48.25%。



在10月4日的首輪投票中，盧拉得票不及弗拉維奧，但無人得票過半，二人一起進入第二輪投票。



由於強降雨導致全國多地公共交通停擺，對部分地區選民投票造成影響，巴西聯邦最高法院法官扎寧當天裁定，全國所有票站的投票時間由巴西利亞時間17時延長至19時。惟裁決發布時部分投票站已關閉，扎寧補充延長投票時間的措施僅在尚未關閉的投票站執行，已關閉的票站不會重新開放。（yc）