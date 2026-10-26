26/10/2026 08:53

【歐洲騷亂】法國上周六41萬人上街示威，全國逾1300人被捕，工會號召11月5日大罷工

《經濟通通訊社26日專訊》法國各地上周六（24日）再度爆發大規模示威抗議，內政部指共有約41萬人上街，其中巴黎地區約有11萬人。全國有1314人被捕。



法國工會組織則稱約80萬人參與上周六的示威，呼籲民眾在10月31日星期六再次示威，並發起11月5日全國罷工。



內政部表示，上周六全法共有289場示威活動，發生了75宗需要消防處置的火警，有24家商舖遭劫，53名執法人員受傷。



與前一周的失控示威相比，本輪示威規模和暴力程度有所減弱。當局早已部署7萬名警察及憲兵維持秩序，成功避免重演前一周大規模搶掠及破壞事件。（yc）