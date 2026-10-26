26/10/2026 09:27

【俄烏開戰】澤連斯基：美俄烏11月重啟三方會談，領土議題是烏方紅線，只能領導人層級討論

《經濟通通訊社26日專訊》烏克蘭總統澤連斯基周日（25日）受訪時確認，美俄烏將在11月重啟三方會談。俄羅斯總統助理烏沙科夫同日稱，俄方願意在11月4日之後恢復三方會談。俄烏亦證實，同意周二（27日）起在烏克蘭赫爾松地區的阿列什基(Oleshky)停火。



澤連斯基表示，本次會談屬於技術層級工作會談，目的是為後續更高層級元首對話創造條件。會談將討論停止互襲能源設施、黑海停火等議題，但強調未來的和平協議不應包含烏克蘭保持中立和限制烏軍規模的內容。



他並重申，領土議題是烏方紅線，所有相關討論只能在領導人層級進行，烏克蘭不接受以領土換取其他條件的安排。



烏沙科夫也稱，本次三方會談是初步接觸，不應抱過高期待，各方仍需努力達成和平協議。



美國總統特朗普表示，美俄烏三方會談「很快」就會舉行，但未透露具體時間。他認為俄烏雙方都有意達成協議。(yc)