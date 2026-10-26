26/10/2026 09:58

【外圍經濟】AI交易擔憂加劇，高盛將韓國KOSPI股指12個月目標位下調25%

《經濟通通訊社26日專訊》隨著市場對人工智能(AI)交易的擔憂加劇，高盛策略師將韓國KOSPI綜合股價指數的目標位下調25%，是該行今年多次上調目標後的首次大幅下調。



Timothy Moe等分析師把該指數未來12個月的目標位，從12000點下調至9000點。理由是基準指數較6月高點下跌逾35%後，需要採用更為保守的估值假設。



策略師認為，6月底時的拋售已令韓國股票處於嚴重低估狀態，調整後的目標意味該指數仍較當前水平有逾60%的上漲空間。



策略師表示，「市場正在計入一個過度負面的基本面前景」，下調目標是為了「納入市場可能如何評估相關基本面的更保守假設，但仍認為當前水平市場的風險回報具有吸引力。(yc)