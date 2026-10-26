26/10/2026 10:55

【中東戰火】特朗普稱必須決定：與伊朗達成協議？或是恢復打擊？

《經濟通通訊社26日專訊》美國和以色列即將舉行重要選舉，中東局勢面臨關鍵轉折。美國總統特朗普周日（25日）受訪時表示，「我必須作出決定，究竟是與伊朗達成協議，或是恢復打擊」，強調「我們不玩遊戲」。



美國中期選舉將於11月3日舉行，以色列大選則將在周二（27日）舉行。特朗普此前已多番表示，美國可能會在中期選舉後恢復攻擊伊朗。有美國官員警告，從中期選舉結束到新一屆國會履職之間的時期，局勢尤其凶險。



以色列總理內塔尼亞胡日前在社交平台發文稱，「以色列正面臨來自伊朗真切且實質的生死存亡威脅」。不過特朗普隨後稱，美方一直密切監視伊朗鎬山及另外3個核設施，沒有發現有異常活動。（yc）