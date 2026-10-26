26/10/2026 11:45

【外圍經濟】穆迪維持法國主權信用評級Aa3不變，法國10年期國債期貨價格上漲

《經濟通通訊社26日專訊》國際信用評級機構穆迪上周五（23日）宣布，維持法國主權信用評級Aa3不變，評級展望仍為「負面」。由於法國沒被穆迪降級，加上上周六（24日）的全國示威大致和平，法國國債期貨價格上漲69點至108.32，表現優於德國國債期貨。



穆迪指出，維持Aa3評級的前提是，法國能夠有一份有助降低財政赤字的2027年預算案，並在未來幾個月融資成本下降、社會動盪有所緩解。



但穆迪同時警告，實際情況比幾個月前的預期還要糟糕。報告指出，經濟增長放緩和赤字增加已使法國的債務負擔略高於此前預期。債券孳息率的上升速度也超出預期，加上爆發大規模示威活動，可能會限制財政整頓工作。(yc)