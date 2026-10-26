26/10/2026 12:57

【ＡＩ】馬斯克稱SpaceX完成400億美元債務融資，新型雲服務商將經歷大規模淘汰整合

《經濟通通訊社26日專訊》馬斯克稱，SpaceX已完成400億美元債務融資，用於購買發展人工智能(AI)業務所需的英偉達晶片。



馬斯克在社交平台X發文稱，憑藉投資級信用評級，以及星鏈和火箭發射業務帶來的營收，SpaceX已完成這筆融資。



馬斯克強調SpaceX業務多元化，試圖將公司與新型雲端服務商區分。他稱，過去數周，債務市場基本上已停止向那些缺乏AI數據中心之外可觀收入來源的企業提供融資。



他預計，200多家新型雲端服務商將經歷大規模淘汰和整合，只有少數能夠存活。他又稱，SpaceX不會收購任何新型雲端服務商，認為這樣做「毫無意義」。(yc)